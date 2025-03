Mondo di mezzo, Buzzi torna in carcere

Torna in carcere Salvatore Buzzi, l'ex ras delle cooperative. È quanto deciso dal tribunale di Sorveglianza di Roma che non ha concesso a Buzzi la misura alternativa alla detenzione in carcere. Buzzi è accusato, tra gli altri, anche di corruzione nell'ambito del processo al Mondo di Mezzo. Dovrà ora scontare un residuo pena di 4 anni.

Difesa Buzzi: "Una decisione incomprensibile"

Buzzi, difeso dagli avvocati Edoardo Albertario e Alessandro Diddi, si è costituito nel carcere di Orvieto. L'ex ras delle cooperative si definisce "un perseguitato". "I provvedimenti di qualsiasi autorità giudicante vanno rispettati, ma fortunatamente è ancora possibile commentarli. L'ordinanza che nega a Salvatore Buzzi la possibilità di eseguire la sua pena in regime di affidamento terapeutico per poter curare la sua alcol dipendenza è a tratti incomprensibile e censurabile per molteplici ragioni ed è per tale motivo che verrà presentato immediato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione. Si fa riferimento ad una pericolosità sociale in alcun modo riscontrata, se non tramite semplici supposizioni, e - cosa ben più sorprendente -, si mette in

dubbio la sussistenza stessa della sua patologia senza aver portato alcuna prova contraria e senza aver effettuato alcun riscontro sul campo, mettendo in dubbio quanto certificato da medici, psichiatri, psicologi e professionisti del settore sanitario pubblico e privato". Così l'avvocato Edoardo Albertario, difensore, insieme al collega Alessandro Diddi, di Salvatore Buzzi.