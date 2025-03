Venezia, barca contro una briccola. Un morto e 4 feriti

Lifestyle

Nella città lagunare si è tenuto l'evento di apertura ufficiale del Carnevale con il corteo acqueo che ha visto sfilare un centinaio di imbarcazioni addobbate e vogatori in maschera. In testa al corteo la caorlina che trasportava la 'Pantegana' in cartapesta, lunga 7 metri. Davanti al ponte di Rialto, è scoppiata in un’esplosione di coriandoli