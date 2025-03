14enne scomparsa nel Fiorentino, attivato piano di ricerche

La Prefettura di Firenze ha attivato il piano ricerche delle persone scomparse per una 14 anni, Fei Sun, residente a Lastra a Signa, in provincia di Firenze, di cui non si hanno più notizie da due giorni. Come spiega una nota della prefettura, la minorenne si sarebbe allontanata a piedi dalla propria abitazione di via Lavagnini a Lastra a Signa la mattina del 6 marzo. Secondo le ricostruzioni fornite dalla famiglia, giovedì scorso la ragazza si sarebbe dovuta recare presso l’istituto Russell-Newton di Scandicci.