Donna scomparsa nel Torinese, sono di Mara Favro le ossa ritrovate

Durante le ricerche in una zona boschiva di Gravere (Torino), i carabinieri e dai vigili del fuoco hanno recuperato le ossa di Mara Favro, la donna di 51 anni scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 . La conferma è arrivata dal test del Dna sui reperti.

L'inchiesta per omicidio

In base ai primi rilievi ci sarebbero dei segni di fratture multiple, successive al decesso, che avvalorerebbe l'ipotesi investigativa che il corpo sia stato gettato nel dirupo, vicino a un fiume, dopo la morte. La procura di Torino ha conferito l'incarico per l'autopsia sulle spoglie. L'inchiesta per omicidio vede indagati al momento il titolare della pizzeria dove lavorava Mara Favro, Vincenzo Milione, e l'ex pizzaiolo del locale, Cosimo Esposito.