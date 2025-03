Panama, Stefano Conti è libero: assolto dopo 423 giorni di carcere

Assolto perché “il fatto non sussiste”. È questa la sentenza del tribunale di Panama nei confronti di Stefano Giampaolo Conti, il trader brianzolo di 40 anni detenuto per 423 giorni nel carcere di massima sicurezza di La Joya in condizioni durissime. Originario di Cesano Maderno e residente a Panama, Conti era stato arrestato il 15 agosto 2022 nel paese sudamericano con l'accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale. Accuse che poi si sono rivelate false dopo che le presunte vittime avevano ritrattato la propria versione, dichiarando di aver subito pressioni da parte della polizia. Ora, il trader 40enne è di nuovo libero.

Il legale: "Il processo lo ha vinto lui, da solo"

"Alla fine Stefano ha vinto, noi lo abbiamo supportato, ma il processo lo ha vinto lui, da solo. È stato veramente un caso di ingiustizia e abbiamo depositato il ricorso a Strasburgo per la violazione dei diritti umani", ha dichiarato il difensore del trader 40enne, l'avvocato Vincenzo Randazzo. "È stato bellissimo quando hanno confermato la piena assoluzione, ci avevano proposto più volte un accordo, sapendo che non avrebbero mai vinto e per tentare di portare a casa qualcosa", ha aggiunto il legale. Sul ruolo delle istituzioni, nella vicenda di Conti, l'avvocato ha spiegato: "Se io ti dico che sto male, non succede niente e poi mi assolvono, io allora voglio capire cosa sia successo e di chi sia la responsabilità, per questo abbiamo scelto il ricorso a Strasburgo".

La scarcerazione

“Dopo aver rischiato 30 anni di galera e averne trascorsi quasi due in una prigione di massima sicurezza a Panama in regime di carcere preventivo, Conti è stato dichiarato innocente”, ha detto Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Centro e Nord America. “Lui era uno dei duemila italiani detenuti nel mondo che non hanno mai avuto un giusto processo”, ha aggiunto.