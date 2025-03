Giornata della donna, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere

Anche Torino, come le principali città italiane, sabato 8 marzo celebra la Giornata Internazionale della Donna. Da musei a mostre e camminate collettive, ecco alcuni appuntamenti al femminile nella città della Mole.

La camminata

Nel week-end in città ci sarà la "Just The Woman I am", la corsa/camminata non competitiva che ogni anno dal 2014 coinvolge migliaia di donne in un'onda femminile che attraversa il cuore di Torino. Un evento collettivo non solo sportivo: la manifestazione raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere (qui maggiori informazioni).





I tram al femminile

Appuntamento originale quello che in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, venerdì 7 e sabato 8 marzo si svolgerà a bordo di una vettura storica: è l'evento "Il Tram al Femminile", organizzato dall’Associazione Torinese Tram Storici in collaborazione con il Concorso letterario nazionale Lingua Madre. Due realtà che compiranno entrambe vent’anni nel 2025. Le partenze saranno da piazza Carlo Emanuele II (qui maggiori informazioni).

Il museo del cinema

In occasione dell'8 marzo il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio alla fondatrice del Museo, Maria Adriana Prolo e alle donne che hanno reso grande la storia del grande schermo, realizzando una brochure che ne racconta la storia e che sarà in distribuzione durante tutta la giornata dell’8 marzo. Alle 18 è prevista la visita guidata tematica "Donne nel cinema". I visitatori seguiranno un itinerario che permetterà loro di conoscere alcune figure femminili importanti nella settima arte, a cominciare dalla fondatrice del Museo Nazionale del Cinema Maria Adriana Prolo, per arrivare ad autrici, registe, attrici, costumiste che con il loro sguardo hanno influenzato il cinema.