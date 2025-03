Bari, crollo palazzina di cinque piani: donna portata in salvo. VIDEO

Dopo il drammatico evento della scorsa notte a Bari, la donna di 72 anni rimasta intrappolata tra le macerie è stata portata in salvo dallo straordinario intervento dei Vigili del Fuoco. Il video del salvataggio

A Bari una telecamera ha ripreso i momenti drammatici del crollo di una palazzina di cinque piani in via De Amicis. In pochi secondi l'edificio si sbriciola mentre un uomo, sul marciapiede di fronte, sta passando e rimane miracolosamente illeso. Una donna di 72 anni è rimasta intrappolata tra le macerie ed è stata salvata dopo 27 ore grazie al lavoro dei vigili del fuoco.