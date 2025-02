Sciopero Amat Palermo 1 marzo 2025: orari e fasce di garanzia

Sabato prossimo a Palermo è in programma uno sciopero che coinvolgerà gli autobus e i tram con possibili ritardi e cancellazioni delle corse degli autobus urbani. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito ufficiale di AMAT. La protesta, dalle 9.30 alle 17.30, è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal, Cobas e Orsa Tpl, che puntano il dito contro “il disinteresse al dialogo dell’Amministrazione comunale nei confronti dei lavoratori dell’Amat”. Da due anni circa i lavoratori chiedono il rispetto degli obblighi contrattuali, rivendicando l’adeguamento salariale aziendale.

Secondo le organizzazioni sindacali a nulla sono serviti i cinque scioperi degli ultimi mesi, infatti non è stato aperto un tavolo di trattative, che ponesse fine al conflitto e ai disagi dell’utenza dei mezzi pubblici dell’Ama. “L’Amministrazione comunale – scrivono i sindacati in una nota unitaria – ha sempre posto veti a ogni ipotesi di spesa dell’azienda per il personale, opponendosi per l’assenza del piano industriale, mai pronto, e del contratto di servizio”. Ma le organizzazioni sindacali non ci stanno. “Rimandiamo alla politica cittadina la responsabilità delle cause che a oggi non hanno consentito di poter definire un accordo soddisfacente fra i lavoratori e l’Amat”, dicono.