Nuovi attacchi hacker, tra i bersagli i siti di Quirinale, Csm e FdI

Gli attacchi Ddos

La campagna offensiva, avviata in seguito alle dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, continua a basarsi su attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service). Allo stato attuale risultano non raggiungibili i siti del Csm e dei Comuni di Pescara, Doues (Aosta) e Bionaz (Aosta). L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è comunque già intervenuta per avvisare e supportare i target nel ripristino delle funzionalità.