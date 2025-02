Roma, 19enne morta investita da un'auto in via Laurentina

La tragedia è accaduta su via Laurentina, all'altezza del civico 865. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto

Incidente stradale mortale oggi alle 13 in via Laurentina, all'altezza del civico 865, in direzione Roma. A perdere la vita una 19enne investita da una Mercedes condotta da un uomo di 72 anni. Ancora in corso le indagini da parte della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. "Il valore della vita umana e il numero esagerato di morti da incidente stradale di cui Roma detiene uno scuro primato rispetto alle altre capitali europee deve far riflettere. È impossibile parlare di sicurezza urbana senza che la vita dei cittadini venga posta come priorità", ha detto Marco Milani, segretario del Sulpl, il sindacato della polizia locale.