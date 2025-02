Donna precipitata da zip-line in Valtellina, "impianto non a norma"

Sono state rilevate “Irregolarità sistematiche e gravi violazioni, sia tecniche che gestionali” dell’impianto "Fly Emotion" in Valtellina, attualmente sotto sequestro, dove il 5 maggio dell'anno scorso precipitò e morì Ghizlane Moutahir, 41 anni, marocchina che viveva a Sondrio, precipitata nel vuoto sotto gli occhi dei familiari mentre stava usando una zip line per sorvolare la valle di Albaredoer.

Cinque indagati

È quanto scrivono nella loro relazione tecnica i periti nominati dalla procura di Sondrio. Per l'episodio sono indagati Matteo Sanguineti, amministratore delegato della società responsabile, la Fly Emotion, il direttore dello stabilimento e tre dipendenti. L'impianto in questione è aperto da quasi 15 anni e frequentato da migliaia di persone ogni anno, ma sembrerebbe che l'autorizzazione all'esercizio dell’impianto, firmata anni fa dal comune di Albaredo San Marco, sarebbe stata concessa senza la verifica preventiva della Commissione provinciale di vigilanza del pubblico spettacolo, richiesta per legge.