Roma, operaio 20enne precipita dall'ascensore stazione Termini

Un ragazzo di vent’anni è precipitato dall’ascensore della stazione Termini di Roma al binario uno. Dalle prime informazioni riferite dai Vigili del Fuoco, l’operaio è salito sull’ascensore dell’impianto riservato al trasporto di persone, portando con sé un carrello elettrico. Il giovane sarebbe precipitato dal piano zero al piano -2 insieme al carrello elettrico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e resta ancora da chiarire se abbia ceduto l'ascensore o se, all'apertura delle porte, la cabina non fosse in piano. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso.