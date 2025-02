Ethan, il bimbo rapito dal padre tornerà in Italia

Il piccolo Ethan può tornare con la mamma Claudia Ciampa a casa, in Campania, a Piano di Sorrento. Lo ha stabilito il giudice statunitense David O. Carter che, dopo una serie di udienze fiume al tribunale federale americano, ha messo la parola "fine" ad una storia che proseguiva dal 30 agosto, quando Ethan è stato sottratto illecitamente alla madre dal padre durante un soggiorno in Puglia. Così, oggi all'alba è veramente iniziato un nuovo giorno si è riaccesa la speranza per mamma Claudia e per tutta la sua famiglia, per gli altri fratellini di Ethan e per nonna Luciana, da sempre in prima linea a combattere, insieme alla figlia, per poter riabbracciare di nuovo il suo nipotino più piccolo. Le due donne non si sono mai arrese anche quando non c'era alcuna notizia circa la localizzazione del neonato. "Sono felicissima - commenta mamma Claudia - perché l'incubo è passato. Ringrazio il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'avvocato Gian Ettore Gassani, i legali americani Quinn & Dworakowski, tutte le persone che ci hanno aiutato e supportato tantissimo in questo periodo terribile anche accogliendoci nelle loro case. Non vediamo l'ora di tornare a casa e di riabbracciare tutti. Ce l'abbiamo fatta".

Un complesso iter giudiziario

Una vittoria ottenuta - si sottolinea in un comunicato - grazie all'assistenza legale dello studio statunitense "Quinn & Dworakowski" in sinergia con l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) che, felice, commenta: "Giustizia è stata fatta. Finalmente Claudia Ciampa e il piccolo Ethan potranno tornare a Piano di Sorrento ad abbracciare i loro parenti dopo 6 mesi di calvario. È stata un'avventura incredibile, un successo insperato. Ce l'abbiamo messa tutta. Posso solo ringraziare la Farnesina, il ministro Antonio Tajani, l'Autorità centrale, e tutte le autorità americane che hanno contribuito a restituire alla madre un figlio piccolissimo che era stato sottratto dal padre. Siamo tutti molto felici ed emozionati - continua l'avvocato - come è felice tutta l'Italia per questo risultato straordinario che però ripropone ancora alla ribalta la delicata questione delle sottrazioni internazionali dei minori che in Italia si consumano quotidianamente. Ogni anno ci sono 250 sottrazioni internazionali e sta diventando una vera e propria emergenza. Ci auguriamo che, nel futuro, ci possano essere leggi ancora più incisive per riportare tutti i bambini sottratti ai genitori italiani nel loro Paese".

Che cosa era successo

Era il 30 agosto scorso quando, durante una breve vacanza in Puglia, il piccolo venne strappato dalle braccia della madre dall'ex compagno Eric Howard Nichols che poi aveva fatto perdere le sue tracce insieme al bimbo. Immediatamente era stata presentata denuncia per sottrazione internazionale di minori e l'avvocato Gassani aveva attivato tutte le procedure necessarie per l'attivazione della Convenzione internazionale de l'Aja. La vicenda ha tenuto col fiato sospeso tutta Italia per mesi interi, restando costantemente alla ribalta dei media nazionali. Le amministrazioni comunali di tutta la penisola sorrentina e del comune di Racale, cittadina leccese in cui era avvenuto il rapimento, si erano anche mobilitate con fiaccolate e manifestazioni di solidarietà per supportare la famiglia e tenere alta l'attenzione sulla vicenda. Alla scomparsa del piccolo ha lavorato alacremente anche la Farnesina istituendo anche una task force con il ministero della Giustizia e degli Interni con il coinvolgimento in prima persona del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Costanti contatti tra le autorità italiane e quelle statunitensi e l'impegno degli investigatori Usa permisero di rintracciare Ethan a Los Angeles, nella contea di Orange, lo scorso 19 novembre dopo 81 giorni fatti di ansia, lacrime, sofferenze per la mamma, che in quasi tre mesi poteva solo vedere il figlio in brevi videochiamate a discrezione del padre. Dopo il rintracciamento del piccolo, Claudia Ciampa, insieme alla figlia maggiore, era subito volata negli Usa per riabbracciare il figlio il 21 novembre scorso ed ha dovuto consegnare il passaporto in attesa che si concludesse la causa, beneficiando intanto dell'affido esclusivo in via provvisoria del minore.