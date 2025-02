Terremoto a Napoli, forte scossa avvertita anche in provincia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e nei comuni flegrei. Spavento e preoccupazione tra tanti che hanno sentito il sisma verificatosi alle 15.29. L'evento è stato avvertito nel capoluogo, da Secondigliano a Fuorigrotta ma anche in centri della provincia come Giugliano. La magnitudo stimata per il momento è di 3,9 della scala Richter. Segnalazioni sono giunte da Procida a Villaricca, fino a San Giorgio a Cremano. Le scosse sono iniziate questa notte attorno alle 3, sono state una decina ma tutte con una magnitudo attorno a 2. Al momento non si segnalano danni significativi. È la scossa più forte avvertita da inizio 2025.