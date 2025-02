Morta per overdose a Roma, si indaga su chi ha ceduto la droga

Proseguono le indagini per chiarire le circostanze della morte di Camilla Sanvoisin, la giovane di 25 anni figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin. La ragazza è stata trovata priva di vita all'alba di giovedì nell'appartamento del fidanzato, situato nella zona della Giustiniana. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e, in particolare, per risalire all'identità di chi potrebbe aver ceduto la droga alla coppia.

In casa trovate dosi di metadone maggiori rispetto alle prescrizioni

Il compagno, che ha dato l'allarme, avrebbe raccontato che ne avevano fatto uso prima di andare a dormire. Sequestrati i cellulari trovati in casa del 35enne, arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti. Al momento l'ipotesi è di un decesso per overdose, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte della morte. A chiamare i soccorsi ieri è stato proprio il compagno 35enne spiegando che si era svegliato e aveva trovato la 25enne priva di sensi. I soccorsi sono stati inutili. In casa sono state trovare dosi metadone in più rispetto alle prescrizioni. Per questo il 35enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti.