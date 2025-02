Violenza sessuale su alunna di 10 anni: maestro resta in carcere

La gip di Milano, Alessandra Di Fazio, ha convalidato l'arresto in flagranza del 10 febbraio e applicato la custodia cautelare in carcere per il maestro delle elementari di 44 anni, accusato di abusi sessuali nei confronti di una sua allieva di dieci anni. La decisione è stata depositata all'indomani dell'interrogatorio in cui l'uomo, assistito dall'avvocata Alessandra Crea, ha negato tutto che quanto raccolto nell'indagine della Polizia locale, anche con l'uso di microcamere nascoste nell'aula della scuola, sarebbe stato frainteso.