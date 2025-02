Sciopero mezzi Atac a Roma oggi giovedì 13 febbraio: orari e fasce

Oggi tra le 20 e le 24, le organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato uno sciopero per il personale del deposito Magliana, a Roma sud. L'agitazione, si legge in una nota, riguarderà esclusivamente 39 linee Atac. Sul resto della rete il servizio sarà regolare

Lo sciopero per la sicurezza del deposito Atac Magliana per oggi è confermato. La mobilitazione di 4 ore è prevista dalle 20 alle 24. Lo comunica in una nota la Usb Lavoro Privato Trasporti Lazio informando che la Commissione di Garanzia, raggiunta, dalla nota dei suoi legali ne ha ritirato il blocco.

Il comunicato

"Un segnale importante – si legge nella nota - lo sciopero è stato indetto da Usb Lavoro Privato ed Orsa Tpl dopo due gravi avvenimenti, del 6 e dell'8 febbraio, in cui due autobus sono stati colpiti dal lancio di pietre, mettendo a grave rischio la salute di lavoratori ed utenza". Uno sciopero, quindi, a tutela della salute e della sicurezza di chi lavora nel trasporto pubblico e di chi ne usufruisce - scrive il sindacato - il cui blocco sarebbe stato un fatto grave. La nostra precisazione è arrivata dopo che la Commissione aveva bloccato lo sciopero, adducendo l'assurda motivazione che, non essendoci stati feriti o morti, i fatti non sarebbero "gravi atti lesivi nei confronti del personale". "Usb Lavoro Privato Trasporti Lazio quindi conferma lo sciopero, a tutela della sicurezza di lavoratori e cittadini - conclude la nota – è inaccettabile rischiare di non tornare a casa dopo una giornata di lavoro".