Federica Squarise, torna libero l'uomo che violentò e uccise la 21enne

Victor Diaz Silva, che il 30 giugno 2008 violentò e uccise la 21enne Federica Squarise, torna in libertà. Originario dell'Uruguay e conosciuto anche con il soprannome di “El Gordo”, Silva era stato condannato a 17 anni e 9 mesi per aver assassinato la 21enne a Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava per trascorrere una vacanza. Sarà scarcerato il 31 marzo 2026

Torna in libertà Victor Diaz Silva, l'uomo che il 30 giugno 2008 violentò e uccise Federica Squarise, turista italiana di 21 anni. Originario dell'Uruguay e conosciuto anche con il soprannome di “El Gordo”, Silva era stato condannato a 17 anni e 9 mesi per aver assassinato la 21enne a Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava per trascorrere una vacanza. Il corpo della vittima fu poi rinvenuto nella boscaglia. Silva sarà ora scarcerato ufficialmente il 31 marzo 2026 ma in base alla legge spagnola sta già vivendo da uomo libero.