Scuola, Valditara inaugura "Villaggio Italia" al Cairo

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inaugurato oggi il 'Villaggio Italia', l’evento dedicato all’istruzione tecnica e professionale, organizzato in collaborazione con l'ambasciata d’Italia al Cairo. L’iniziativa, che si tiene domani e il 13 febbraio presso l'istituto Don Bosco, rientra nel quadro del memorandum d’intesa firmato tra Italia ed Egitto nel 2024, finalizzato a rafforzare la cooperazione educativa, a promuovere la formazione tecnica e professionale, potenziando anche la conoscenza della lingua italiana. “L'inaugurazione di 'Villaggio Italia' rappresenta un importante riconoscimento per la scuola italiana, che ha trovato in Egitto un grande apprezzamento sia da parte delle istituzioni scolastiche che del mondo imprenditoriale locale - ha dett oValditara - L’eccellenza del nostro sistema educativo e le recenti riforme del governo, come il modello del 4+2, sono strumenti chiave per formare giovani altamente qualificati". "Questo consentirà di creare opportunità di sviluppo economico e di supportare le imprese italiane ed egiziane - ha continuato - L'introduzione delle Its Academy in Egitto, e in altre aree dell'Africa, favorisce anche il radicamento delle aziende italiane, contribuendo al rafforzamento delle relazioni economiche. Investiamo nella formazione di risorse in loco, assicurando competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro e favorendo lo sviluppo di un sistema educativo e produttivo sempre più integrato tra i nostri Paesi”.