Perché le Procure dei Minori hanno bisogno di più personale?

La Procuratrice dei Minori di Napoli, Patrizia Imperato, racconta a Sky Tg24 Insider le difficoltà di operare in un contesto di emergenze per quanto riguarda la criminalità e il disagio minorile, con le risorse attuali: fino a ora, a fronte di interventi per rafforzare le Procure ordinarie, non ce ne sono stati per quelle minorili.