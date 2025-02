Mantova, dieci martellate in testa alla ex: fermato dai carabinieri

Colpita con dieci martellate in testa dal suo ex è ora ricoverata in gravi condizioni. E' accaduto a Roncoferraro, in provincia di Mantova. La donna è riuscita a chiedere aiuto dalla finestra di casa a un corriere di passaggio che l'ha vista e ha chiamato l'ambulanza. La donna, 38enne originaria del Marocco, è ricoverata in ospedale con gravi lesioni alla testa e al momento risulta ancora in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico d'urgenza. La donna è residente da tempo nel Mantovano con i suoi due figli di 11 e 9 anni. L'uomo, connazionale di 40 anni, è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio.