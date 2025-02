Maltempo in Toscana: a rischio le zone di Livorno, Pisa e Grosseto

La Protezione Civile regionale ha diramato un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico in Toscana, in particolare nelle aree a sud-ovest e nelle isole. Le scuole resteranno chiuse in vari comuni delle province di Livorno, Pisa e Grosseto. Le previsioni meteo indicano piogge e nevicate deboli al Nord, con cielo nuvoloso e tempo variabile al Centro e al Sud

Oggi, mercoledì 12 febbraio, la Toscana sarà interessata da piogge , con i fenomeni più intensi previsti nelle aree a sud-ovest, comprese le isole. La Protezione Civile regionale ha diramato un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo principale e minore, per tutta la giornata, lungo tutta la costa a sud di Livorno e isole. Un codice giallo è stato emesso per il resto della regione, con particolare attenzione ai rischi idrogeologici legati al reticolo idraulico minore. Le scuole rimarranno chiuse in diversi comuni toscani. Le piogge interesseranno anche Umbria, Lazio e Liguria, con deboli nevicate previste lungo i confini alpini, mentre il cielo sarà coperto nel resto d'Italia. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni secondo iLMeteo.it.

Toscana: scuole chiuse in diversi comuni



A causa dell’allerta meteo, oggi le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in diversi comuni delle province di Livorno, Pisa e Grosseto, zone interessate da un'allerta meteo arancio per rischio idrogeologico. Per quanto riguarda Livorno, ordinanze di chiusura a Cecina, Piombino, Castagneto Carducci, Bibbona, Suvereto, San Vincenzo, Campiglia, e Portoferraio all'Isola d'Elba. In provincia di Pisa scuole chiuse a Guardistallo, Montescudaio, Santa Luce, Riparbella, Casale e Monteverdi Marittimo. In provincia di Grosseto, scuole chiuse a Orbetello, Capalbio, Scarlino e Castiglione della Pescaia.

Anche il Comune di Massa Marittima (Grosseto) ha emanato un'ordinanza di chiusura scuole per l'allerta meteo arancione. Il provvedimento riguarda soltanto la scuola dell'infanzia e primaria della frazione di Valpiana, situata in una zona con possibili rischi idraulici.



Le previsioni meteo di oggi



• Al Nord: giornata con cielo coperto, isolati piovaschi, piogge in Liguria e deboli nevicate lungo i confini alpini. Venti deboli da sud.

• Al Centro: la giornata trascorrerà con delle piogge su Toscana, Umbria e Lazio, a tratti anche moderate. Cielo spesso coperto altrove, ma asciutto.

• Al Sud: la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.



Le previsioni meteo di giovedì 13 febbraio



• Al Nord: previste nubi irregolari e locali nebbie o foschie. Verso sera tempo in peggioramento al Nordest con precipitazioni via via più diffuse.

• Al Centro: rovesci o temporali su Toscana, Lazio, Umbria e Marche, cielo molto nuvoloso sul resto delle regioni. Peggiorerà di nuovo in nottata.

• Al Sud: la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si vedrà molto nuvoloso o anche coperto su molte zone. Venti deboli da sud.



Le previsioni meteo di venerdì 14 febbraio



• Al Nord: giornata di maltempo al Nordest e Lombardia orientale con piogge battenti e nevicate a quote sempre più basse in serata. Sole altrove.

• Al Centro: giornata di maltempo invernale su tutte le regioni. Sono attese piogge, temporali e nevicate a quote sempre più basse e fino in collina.

• Al Sud: la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo su Campania con temporali, Puglia e Sicilia con piogge. Nubi irregolari altrove.



