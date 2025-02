Cosa significa il maxiblitz antimafia di Palermo

In carcere sono finiti boss che avevano finito da poco di scontare le condanne che erano state inflitte loro per altri reati e “picciotti”, le nuove leve alle quali Cosa Nostra si affida. Una Cosa Nostra che è tutt’altro in crisi di vocazione. Una mafia “sommersa” l’ha definita il procuratore della Dda di Palermo Maurizio de Lucia, ma pienamente operativa