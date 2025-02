Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 febbraio: rassegna stampa

La guerra in Ucraina domina le aperture dei quotidiani odierni, con la telefonata tra Trump e Putin, annunciata dallo stesso tycoon. Spazio poi per il tema dei migranti, con il governo che prepara un decreto sui rimpatri dopo la bocciatura dei giudici sui centri in Albania e per le parole del neo presidente dell'Anm, Parodi: "Sì al dialogo, no alla separazione delle carriere". Per lo sport spazio ai risultati del campionato di serie A