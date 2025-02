Meteo, neve in arrivo anche a bassa quota: ecco le città coinvolte

Introduzione

Freddo e neve in arrivo. Nel fine settimana si assisterà a un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature più rigide, soprattutto nel Nord Italia, e possibili nevicate fino a quote piuttosto basse tra Piemonte e Liguria. A partire dalla serata di venerdì 7 febbraio, correnti fredde di origine polare discenderanno verso lo Stivale portando aria gelida, precipitazioni e neve. Atteso maltempo anche al sud con fenomeni intensi e locali nubifragi in particolare su Sicilia e Calabria. Ecco tutto quello che c'è da sapere