Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: verifiche nelle scuole

Da questa mattina nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli, è in corso uno sciame sismico. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, ad una profondità di 2.7 chilometri, è stata registrata alle 8:52 preceduta da una di 2.6 alle 8.32. I due eventi più forti rientrano in uno sciame che è iniziato alle 8:11 con una prima scossa di 1.1 e seguita, finora, da numerose scosse. L'evento è stato avvertito sia nei comuni a ridosso della zona ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani alti. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni, secondo quanto reso noto dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.