Aeroporto Ciampino di Roma, voli sospesi per incendio locale tecnico

Questa mattina, l’aeroporto di Ciampino ha dovuto sospendere temporaneamente tutte le operazioni di atterraggio e decollo a causa di un incendio scoppiato in un locale tecnico situato alla base della torre di controllo. Il fumo sprigionato dal rogo ha reso necessario il blocco delle attività aeroportuali, in attesa che la situazione rientri nella normalità. L'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (Enav) ha reso noto che, fortunatamente, le apparecchiature essenziali per l’operatività della torre di controllo non hanno subito danni. Tuttavia, per motivi di sicurezza, il traffico aereo resta fermo fino a quando il fumo non si sarà completamente dissipato.

Si indaga sulle cause

Nel frattempo, le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incendio, che al momento restano sconosciute. L’episodio ha causato inevitabili disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo, con diversi voli costretti a essere dirottati su altri scali o subire ritardi significativi. L’interruzione delle operazioni a Ciampino si è verificata in una giornata già complessa per il settore aereo, segnata dallo sciopero nazionale del personale di alcune aziende di handling, responsabili della gestione dei bagagli e dei servizi a terra. Le squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ora si attende il via libera per la ripresa graduale delle attività aeroportuali.