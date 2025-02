Barca va a fuoco e affonda nel Golfo di Cagliari, salve due persone

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera, le fiamme sono divampate nel vano motore intorno alle 14,30 e nel giro di pochi minuti si sono propagate. I due occupanti sono stati costretti a tuffarsi in mare e sono stati prima soccorsi da una imbarcazione da diporto che si trovava in zona e poi sono saliti a bordo della motovedetta della Guardia costiera. Le fiamme sono state spente da un rimorchiatore usato a Sarroch per il trasbordo delle merci e dai vigili del fuoco arrivati anche con i sommozzatori. Al momento non si registrano sversamenti di materiale inquinante in mare.