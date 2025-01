Ragazza precipitata a Malta, fidanzato ammette lesioni e posseso droga

La 18enne è precipitata dal balcone di un hotel di Malta per sfuggire alle sue botte. Alessio Lupo, 27 anni, era stato fermato dalla polizia dopo che il personale dell'albergo aveva aiutato la ragazza, ricoverata in ospedale con serie lesioni alla schiena

Alessio Lupo, il fidanzato di Claudia Chessa, la ragazza sarda di 18 anni che alle prime ore del mattino di giovedì scorso si è lanciata dal balcone di una stanza d'albergo a Malta per sfuggire alle sue botte, ha ammesso in Tribunale di averla ferita. Lo riferiscono fonti giudiziarie. Lupo, 27 anni, era stato fermato dalla polizia dopo che il personale dell'albergo aveva aiutato la ragazza, ricoverata in ospedale con serie lesioni alla schiena. Venerdì scorso, davanti al giudice Jean Paul Grech del Tribunale della Valletta si è dichiarato colpevole di "lesioni personali lievi che hanno fatto temere violenze alla sua compagna" nonché di possesso di droga. Nella stanza d'albergo era stata trovata anche una bustina di cocaina. Una multa di 250 euro gli è stata inflitta per il possesso della droga e gli è stata concessa una scarcerazione condizionale per due anni grazie alla quale ha lasciato Malta.