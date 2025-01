Migranti, la nave Cassiopea con a bordo 49 persone arrivata in Albania

Lo sbarco è avvenuto nelle prime ore del mattino al porto di Shengjin. A bordo bengalesi (in maggioranza), egiziani, ivoriani e gambiani, che saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità

È giunto al porto di Shengjin, in Albania, il pattugliatore Cassiopea della Marina militare italiana che trasporta i 49 migranti salvati nel weekend in acque internazionali a Sud di Lampedusa. La nave, secondo quanto costatato dall'Ansa, è entrata nel porto attorno alle ore 7.30. A bordo si trovano bengalesi (in maggioranza), egiziani, ivoriani e gambiani, che saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. Nelle scorse ore, Il Viminale aveva spiegato che altri 53 migranti "hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento: una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue".

La destinazione finale è il campo di Gjader

La prima fermata dei migranti sarà all'interno del porto, dov'è allestito un hotspot "italiano" per lo screening sanitario. Se saranno riscontrate condizioni di vulnerabilità, ci sarà il trasferimento in Italia, come è avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti in Albania, in ottobre e novembre scorsi. Una volta che i migranti avranno mangiato e saranno stati forniti di abiti nuovi, saranno avviate le operazioni per la loro identificazione, che nel passato sono durate lunghe ore. La destinazione finale è il campo di Gjader, nell'entroterra albanese, a poche decine di chilometri di distanza. È nella zona di accoglienza del sito che i migranti dovrebbero trascorrere la notte e le prossime settimane, in attesa dell'esito della domanda di asilo. Coloro ai quali la richiesta verrà respinta saranno trasferiti nel Cpr, all'interno del campo, dove è stata allestita anche una piccola prigione, per chi dovesse commettere reati.