Caltanissetta, incidente stradale a Niscemi: morta bimba, grave mamma

Incidente stradale mortale alle porte di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Una bimba di 9 anni ha perso la vita nello scontro avvenuto sulla provinciale 11 tra Gela e Niscemi. La madre della piccola, una 36enne che era alla guida dell’auto, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Nell'incidente sono rimasti feriti anche i due fratellini della vittima. Sul luogo sono subito arrivati i mezzi del 118, i vigili del fuoco, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e della Stazione di Niscemi che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Cosa sappiamo

Stando alle prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8. Mamma e figli avevano da poco lasciato la loro abitazione alle porte di Niscemi per recarsi a scuola. La vittima è deceduta dopo l'arrivo al pronto soccorso di Gela, dove la madre è ricoverata in gravi condizioni. Gli altri due bambini presenti in auto, di 7 e 4 anni, sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. La macchina sulla quale viaggiavano, probabilmente a causa del manto stradale scivoloso, avrebbe sbandato andandosi a schiantare contro un muretto.