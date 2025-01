Treni, rallentamenti su Av Roma-Napoli: ritardi di oltre 60 minuti

Per un inconveniente tecnico in prossimità di Anagni la circolazione è rallentata. I maggiori disagi sono segnalati alla stazione dell'Alta Velocità di Napoli Afragola

Un inconveniente tecnico in prossimità di Anagni ha provocato problemi alla circolazione e disagi sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli. Sono segnalati ritardi di oltre 60 minuti. Oltre a rallentamenti i treni subiranno deviazioni di percorso. I maggiori disagi alla stazione dell'Alta Velocità di Napoli Afragola dove una quindicina di treni in partenza e in arrivo segnala ritardi consistenti.