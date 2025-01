Licenziato dall’istituto tedesco per cui lavorava per essersi rifiutato di tornare dalla Papua Nuova Guinea in aereo. Ora il tribunale del lavoro ha stabilito che il licenziamento non era legittimo. “Ho perso il posto ma lo rifarei: è il primo passo verso il diritto all'obiezione di coscienza climatica”. L’intervista al ricercatore Gianluca Grimalda