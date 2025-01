Meteo, attesa la "nevicata più forte dell'inverno". Ecco quando e dove

Introduzione

Pioggia e neve, soprattutto nelle regioni del Nord. Questo quanto prevedono gli esperti per le prossime ore considerando la situazione metereologica sull’Italia. In particolare, gli esperti si attendono un’intensa ondata di maltempo che investirà il nostro Paese. Il tutto già a partire da oggi, lunedì 27 gennaio e proseguendo per domani, martedì 28, dove oltre alle piogge sono previste nevicate abbondanti, nello specifico su Alpi e Prealpi della Lombardia e sulle Dolomiti.