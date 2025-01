Roma, oggi l'adunata di estrema destra europea. Questura: "Vigileremo"

La manifestazione organizzata da Alliance for Peace and Freedom (Apf), che si intitola “Europa. Una, libera, sovrana”, ha trovato una sede dopo l'indisponibilità di quella inizialmente prevista. Sarà monitorata dalla questura con "adeguati servizi di osservazione e vigilanza", per evitare che vengano messi in atto "comportamenti apologetici" che violino le "normative vigenti" o offendano "il sentimento della memoria". L'adunata si svolgerà infatti alla vigilia della Giornata della Memoria