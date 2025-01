Bobina gigante sui binari, disagi sulla linea Vercelli-Mortara-Pavia

Sin dalle prime ore della giornata si stanno verificando notevoli disagi per chi viaggia sulla linea ferroviaria Vercelli – Mortara – Pavia. A riferirlo è la " Provincia Pavese " che racconta dell'intervento di vigili del fuoco e polizia ferroviaria a Palestro. La causa è una maxi bobina, di quelle da cantiere, che è stata trovata sui binari in quello che gli inquirenti sospettano essere un vero e proprio "atto vandalico".

I disagi sulla rete

In particolare, a notare la situazione è stato il macchinista del primissimo treno della giornata presente sul locomotore partito da Vercelli e diretto a Pavia, riuscendo per fortuna a fermarsi in tempo e senza conseguenze. Il bizzarro ritrovamento sui binari ha causato disagi sulla linea, con la circolazione dei treni limitati a Mortara fino a che la maxi bobina non verrà rimossa. Secondo Rfi non è ancora chiaro capire cosa sia successo.