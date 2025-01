Terza puntata del talk di confronto condotto da Fabio Vitale. Come ospiti con visioni contrapposte, Marco Cappato, avvocato, membro dell’Associazione Coscioni, e Domenico Menorello, avvocato, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica che si sono confrontati su alcuni dei temi più dibattuti degli ultimi tempi

Stupefacenti, dipendenze, liberalizzazione e legalizzazione. Sono questi i temi al centro della nuova puntata di ‘Materia Grigia’, il talk di confronto condotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino, andata in onda lunedì 13 gennaio su Sky TG24. Ogni mese, il programma si propone come uno spazio di dibattito approfondito sui principali temi d’attualità, basato sul format di successo del Confronto politico di Sky TG24 (guarda la prima e la seconda puntata).

Come ospiti con visioni contrapposte, Marco Cappato, avvocato, membro dell’Associazione Coscioni e Domenico Menorello, avvocato, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica che si sono confrontati su alcuni dei temi più dibattuti degli ultimi tempi, esaminandoli da tutte le prospettive necessarie per una comprensione approfondita del fenomeno. Si è parlato di stupefacenti e dipendenze, della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, di liberalizzazione e legalizzazione. Infine, focus particolare sul recente dibattito rispetto al codice della strada e all’inasprimento delle sanzioni.