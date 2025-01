Persone trans e discriminazioni sul lavoro: cosa dicono i dati Istat

Per la prima volta un’indagine istituzionale a cura Istat e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) fa luce sulle discriminazioni sui luoghi di lavoro delle persone trans in Italia, tra microaggressioni e ostacoli alla carriera. Ne parliamo con Isa Borrelli, attivista e autore del libro Gender is over (Feltrinelli 2024)