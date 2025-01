Alto Adige, bambino di 7 anni muore dopo un malore a scuola

Un bambino dell'età di sette anni è morto presso l'ospedale di Brunico, in Alto Adige, dopo aver accusato un malore mentre si trovava a scuola, l'elementare di Villa Ottone, in val Pusteria. La tragedia - secondo quanto emerso anche dai media locali - è avvenuta mercoledì, quando il bambino, figlio di migranti marocchini, dopo un'ora di pattinaggio con i compagni di classe ha accusato giramenti di testa, prima di crollare fatalmente a terra. Nel giro di pochi minuti il bambino è stato raggiunto dal medico d'urgenza e trasportato all'ospedale di Brunico, dove però è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. L'autopsia ora dovrà far luce sulla causa della morte e sull'eventuale presenza di una patologia.