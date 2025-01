Trovato morto in cartiera a Lucca, fermato un uomo per omicidio

La vittima

Artan Kaja era il titolare di una ditta di movimentazione che lavorava per la cartiera. A trovarlo senza vita è stata la moglie che, non vedendolo rientrare a casa e non avendo risposta alle chiamate sul cellulare, si è recata all'azienda e ha trovato il marito morto vicino ad un muletto già parcheggiato nel deposito dove lavorava allo spostamento dei pallet. Richiamati dalle grida della donna, i responsabili della Smurfit hanno allertato il 118 ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Oltre alla moglie, Artan Kaja lascia due figli.