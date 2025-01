Neonato morto a Bari, secondo l’autopsia ipotesi decesso per ipotermia

Sarebbe morto per ipotermia il neonato trovato senza vita nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari la mattina del 2 gennaio. Questo è quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia svolta oggi nell'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari sul corpo del bimbo che, secondo i primi accertamenti, aveva meno di un mese di vita. A svolgere l'autopsia è stato il professor Biagio Solarino.

Indagati parroco e tecnico culla

Intanto, ieri, la procura di Bari che indaga sull’accaduto ha iscritto nel registro degli indagati il parroco della chiesa, don Antonio Ruccia, e il tecnico che nelle scorse settimane si è occupato della manutenzione della culla termica. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di omicidio colposo. Resta comunque in piedi anche l'ipotesi di reato di abbandono di minore aggravato da morte: gli inquirenti non hanno ancora infatti scartato l'originaria ipotesi di reato, per cui si procede sempre a carico di ignoti.