Inciampa e spara ad amico durante battuta di caccia, denunciato

Un imprenditore ferito durante una battuta di caccia e un suo compagno di battuta denunciato. Il fatto è accaduto ieri a Capua, in località campestre La monaca. Un cacciatore di 49 anni, è stato colpito alla gamba sinistra da un colpo di fucile esploso, accidentalmente, da un sessantunenne che era nella stessa squadra composta da 7 persone. Il colpo è partito mentre il gruppo percorreva un sentiero impervio, e il denunciato è inciampato nella sterpaglia, facendo partire il proiettile che ha colpito alla gamba sinistra l'amico che lo precedeva di qualche metro. Il ferito è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Caserta dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione di Capua che hanno sequestrato i due fucili, regolarmente detenuti. Tutti i componenti della squadra di caccia sono risultati in regola sia riguardo al possesso delle armi in uso che ai relativi titoli abilitativi per il porto. Il sessantunenne deve rispondere ora di lesioni colpose.