Milano, la denuncia di una 22enne: "Violentata la notte di Capodanno"

Una ragazza di 22 anni ha raccontato di essere stata violentata la notte di Capodanno nei bagni di un circolo del Milanese, il Magnolia, nella zona dell'Idroscalo. Lo riporta il Giorno. La ragazza, residente in un comune dell'hinterland e di origine latinoamericana, si era recata nel locale con alcuni amici per partecipare alla serata "We love 2000" organizzata per salutare l'arrivo del 2025, nel corso della quale ha conosciuto un giovane che ha descritto come nordafricano. A un certo punto i due hanno deciso di appartarsi nei bagni del locale, dove il giovane avrebbe costretto la 22enne a un rapporto sessuale non consenziente. Poi è fuggito e solo allora la vittima ha potuto dare l'allarme. A quanto apprende l'AdnKronos, la ragazza è stata trovata in stato confusionale dagli amici e non ricorderebbe null'altro della dinamica. La 22enne ieri ha presentato ufficialmente querela.

Accertamenti in corso

La ragazza è stata soccorsa e trasportata alla clinica Mangiagalli attorno alle 4.20 dove è stata sottoposta ai controlli medici e affidata alle cure degli specialisti del percorso antiviolenza. I carabinieri della stazione di Segrate e della compagnia di San Donato Milanese hanno avviato i primi accertamenti, in attesa della formalizzazione della querela, e comunicato l'accaduto alla Procura per l'attivazione delle procedura per il 'codice rosso'.