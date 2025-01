Patenti ritirate con nuovo Codice Strada, Salvini: "Spero salvi vite"

Il ministro dei Trasporti e vicempremier Matteo Salvini è tornato a parlare del nuovo Codice della strada che tante polemiche ha suscitato, anche tra i suoi stessi elettori. "Mi spiace per le prime patenti ritirate per chi usava il cellulare al volante, ma spero servano di segnale per salvare vite. Rispondere a quel messaggino, chattare, distrarsi, fare la live, smanettare sul cellulare mentre si guida può essere mortale, per voi e per gli altri. Quindi basta con l'uso del cellulare", ha detto ieri il leader della Lega durante una diretta sui social.

"Col nuovo codice 25% in meno di incidenti"

"Per quello che riguarda il nuovo codice della strada, i dati dei primi 15 giorni dicono che grazie alle nuove regole sono diminuiti incidenti, feriti e morti del 25%. Sono regole messe lì per salvare vite, per me è un successo", ha aggiunto Salvini. Le nuove norme "non hanno toccato il limite di consumo di alcolici, ma c'è più attenzione per chi guida col telefonino, con le patenti ritirate per una settimana, come segnale di sicurezza. Ci sono state le prime multe pesanti per chi occupa un posto dei disabili".