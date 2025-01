Brescia, trova una pistola e parte un colpo: grave bimba di 7 anni

Tragedia in una casa di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. Una bambina di 7 anni è in gravissime condizioni dopo essere rimasta ferita, raggiunta in modo accidentale da un proiettile. È stata trasportata in ospedale e le condizioni sono ritenute gravi. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto con i soccorritori. Secondo le prime informazioni, la bambina avrebbe maneggiato una pistola trovata in casa facendo partire accidentalmente un colpo che l’avrebbe ferita.