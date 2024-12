Passaggio a Trieste: le notti in strada dei richiedenti asilo

Da Afghanistan, Bangladesh, Pakistan e Siria a Trieste, dove sono costretti a dormire e a fare i bisogni in strada. È la sorte di centinaia di persone richiedenti asilo, spesso ferite e senza vestiti. Hanno alle spalle un viaggio lungo anni, violenza subita, fame e povertà. Siamo andati al confine con la Slovenia, per ascoltare le loro storie e vedere come vive in Italia chi migra lungo la rotta balcanica