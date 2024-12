Metro Roma, evacuate e chiuse stazioni Flaminio e Spagna

Le fiamme sarebbero partite da un cantiere nei pressi di Villa Borghese. Il rogo è poi stato domato e non ci sono feriti o intossicati. Un 16enne intossicato: è stato portato in codice rosso al Bambino Gesù. Accertamenti in corso per capire la dinamica dei fatti

Paura nella metropolitana di Roma, dove due fermate della linea A - Spagna e Flaminio - sono state chiuse al pubblico nel tardo pomeriggio. I presenti sono stati poi invitati a uscire all’aperto, per via del fumo causato da un incendio divampato poco prima delle 18, in un cantiere a pochi metri dall’ingresso di Villa Borghese. Il rogo è poi stato domato. Un 16enne risulta intossicato ed è stato portato in codice rosso al Bambino Gesù. Accertamenti in corso per capire la dinamica dei fatti.