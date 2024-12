Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 dicembre: la rassegna stampa

Aperture quasi interamente dedicate alla mossa a sorpresa del presidente russo Vladimir Putin, che apre all'ipotesi di negoziati in Slovacchia per la chiusura del conflitto in Ucraina. Ma, ribadisce lo zar, la Russia non intende arretrare sui propri obiettivi. Spazio anche alla Manovra e alla visita di Papa Francesco nel carcere romano di Rebibbia per l'apertura della Porta Santa. Sugli sportivi in primo piano il calciomercato e la vigilia della nuova giornata di Serie A