Capodanno 2025, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma

Il capoluogo toscano si distingue per la sua offerta diversificata di appuntamenti, che spaziano dai concerti all’aperto agli esclusivi party nei club più glamour. Se si è alla ricerca di un’esperienza unica e si sta pensando a cosa fare Firenze ha dunque tutto ciò che serve per una notte indimenticabile

Band itineranti: Via Palazzuolo e via Maso Finiguerra saranno animate da gruppi musicali che porteranno energia e note nelle strade dell’Oltrarno, contribuendo a valorizzare queste aree con iniziative culturali.

Sono innumerevoli gli appuntamenti in programma a Firenze per la notte di San Silvestro , al punto che conviene elencarli:

Eventi e concerti

A Bagno di Ripoli il Capodanno si festeggia con una Festa medievale. Presso l'Antico Spedale del Bigallo potrete festeggiare il capodanno in maschera e partecipare alla cena di gala. Per info e prenotazioni visitate il sito ufficiale. Al Full Up di Firenze l'appuntamento è con musica e spettacoli fino alle prime luci del mattino. Se invece siete in cerca di uno spettacolo teatrale, al Teatro Verdi andrà in scena il Musical Sette spose per sette fratelli. Mentre al Teatro Puccini di Firenze l'appuntamento è con lo spettacolo Le Ragazze di San Frediano.

Capodanno con bambini

In giro per Firenze ci sono molti eventi ed attrazioni pensate per i più piccoli. Fate una passeggiata ai Mercatini di Natale di Firenze, sono dislocati in diversi punti della città, qui trovate tutte le informazioni e gli orari. Non perdete una visita al Winter Park, il parco lungo l'Arno dove troverete piste di pattinaggio e spettacoli per i piccoli.

Un mondo fatato

Il 31 dicembre Piazza dell'Isolotto si trasforma in un mondo fiabesco con animazione e musica fino a sera. Troverete installazioni, giochi interattivi ed intrattenimento per i più piccoli. In Piazza Bartali invece saranno organizzati nel pomeriggio spettacoli di trampolieri e marionette.