Natale 2024, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma

Il Natale nel capoluogo toscano è un periodo magico che offre tantissime attività ed eventi per tutti i gusti. Dall'accensione delle luci ai mercatini natalizi, passando per concerti e spettacoli

L'accensione delle luci natalizie e dell'albero di Natale è sicuramente fra i momenti più attesi durante il periodo festivo anche a Firenze. La maggior parte delle luci è stata accesa il 7 dicembre, quando proiezioni e video-mapping hanno illuminato i monumenti della città. Nella stessa giornata, sono stati inaugurati i quattro principali alberi di Natale della città, ovvero in Palazzo Vecchio, Piazza Duomo, Piazza della Repubblica e Piazzale Michelangelo

Gli eventi di Natale a Firenze

Anche durante il giorno di Natale ci sono diverse cose da fare in città. Si inizia dalla mattinata, quando le chiese sono aperte per le celebrazioni del Natale. Per mangiare, poi, molti ristoranti offrono menù speciali per il pranzo o la cena di Natale, mentre la sera ci saranno tanti “Christmas Party” nei club e nei locali della città. Non possono mancare ovviamente tradizionali concerti e spettacoli di Natale per vivere a pieno la bellissima festa.